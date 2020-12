Eduardo Camavinga traverse la saison de la confirmation avec plus ou moins de réussite. Auteur d’un départ canon avec le Stade Rennais, le milieu international tricolore a vu sa progression freinée avec l’accumulation des matches. Progressivement, le joueur de 18 ans est rentré dans le rang avant de relever la tête en toute fin d’année 2020.

Camavinga garde une énorme influence dans le jeu rennais

Grâce à son année qui reste tout de même très prometteuse, Camavinga a gagné le droit de figurer dans l’équipe type 2020 en L1 de France Football. L’intéressé est par exemple le joueur rennais qui a réussi le plus de tacles (42), subi le plus de fautes (38) et remporté le plus de duels (155) en championnat cette année.