Stade Rennais : Camavinga, Rugani, Stéphan a de mauvaises nouvelles

Les matches s'enchaînent et l'infirmerie se remplit. Et c'est donc avec un effectif amoindri que le Stade Rennais devra affronter demain (17 heures) le Stade Brestois lors du derby breton. Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC, vient en effet de donner des nouvelles de son effectif et elles ne sont pas bonnes.

Ainsi, Eduardo Camavinga, victime d’une béquille, sera absent contre Brest, mais également en Ligue des Champions face aux Blues de Chelsea et contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Quant à la récente recrue, Daniele Rugani, l'ancien de la Juventus Turin devrait être éloigné des terrains pour "plusieurs semaines".

Par ailleurs, le milieu de terrain Flavien Tait, malade, est également indisponible et Benjamin Bourigeaud, touché au mollet lors de la défaite à Séville en Ligue des Champions, est incertain.