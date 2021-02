Stade Rennais : Camavinga se console avec une légende de l’OM

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Battu à Montpellier (1-2) ce week-end, le Stade Rennais vit un passage compliqué en ce début d'année. Et c'est aussi vrai pour sa pépite Eduardo Camavinga. Sur les tablettes des plus grands clubs, du Real Madrid en particulier, depuis ses débuts en L1 tonitruants la saison passée, qui lui ont valu d'intégrer l'équipe de France, le jeune milieu de terrain marque le pas.

Sur les traces de Boli

Mais comme le rappelle le site Stats du Foot, Camavinga n'a que 18 ans et 103 jours. Et il vient de disputer son 70e match parmi l'élite. Un record de précocité. Le Rennais n'est devancé que par un certain Basile Boli. L'ancien défenseur de l'AJ Auxerre et de l'OM avait atteint la barre des 70 matches à 18 ans et 99 jours, soit à 4 jours de moi que Camavinga.