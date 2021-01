Stade Rennais : cap symbolique et stats incroyables pour Camavinga à Brest

Bien reparti après un automne meurtrier, le Stade Rennais tentera cet après-midi à Brest de poursuivre sa remontée au classement. En cas de succès, il rattraperait Monaco à la 4e place et pourrait même lui passer devant s'il s'impose par trois buts d'écart à Francis Le Blé. Il mettrait par la même occasion l'Olympique de Marseille à quatre longueurs. Au cours de ce mini-derby, Eduardo Camavinga devrait atteindre un cap symbolique.

Il a gagné plus de la moitié de ses matches

Si Julien Stéphan le fait jouer, le jeune milieu de terrain international devrait atteindre la barre des cinquante matches en Ligue 1. Eh oui, cinquante, à seulement 18 ans, 2 mois et 7 jours ! Et il y a mieux : lors de ses 49 premières rencontres de championnat, Camavinga n'a connu la défaite qu'à 10 reprises, remportant plus de la moitié des matches auxquels il a participé (25) !

Petit bémol toutefois, il n'a inscrit que 2 buts et délivré 3 passes décisives depuis ses débuts en Ligue 1. Un bilan forcément décevant pour un joueur de ce talent, même si son entraîneur ne lui demande pas en priorité d'être décisif. Sa marge de progression se trouve en tout cas de ce côté-là…