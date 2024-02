Stade Rennais : ce cadre de Stéphan a idéalement préparé son duel contre le Milan AC

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Sept buts inscrits lors des huit derniers matches. Le Stade Rennais peut donc compter sur son attaquant, Arnaud Kalimuendo, à l'heure d'affronter le Milan AC, en barrage aller de la Ligue Europa.

"Histoire marquée par de grands joueurs"

Match attendu par tous les supporters bretons, ainsi que par l'ancien du PSG, et du RC Lens, qui, comme il l'a confié à l'Equipe, connaît particulièrement bien son adversaire du soir. Plutôt rare, aujourd'hui, que les footballeurs connaissent l'histoire de leur sport. Kalimuendo est une exception.

"C'est évidemment une très grande équipe, avec des joueurs de très haut niveau, Rafael Leao, les Français... Ils ont été champions en 2022, j'ai suivi ça, et ça s'annonce très compliqué. Mais on peut réaliser de très grandes choses, on a la chance de pouvoir marquer l'histoire de Rennes, donc on ne doit pas y aller "petit bras". Je n'ai pas connu les périodes de gloire du Milan AC, je me souviens un peu de Kaka sur la fin, mais je connais son histoire, marquée par de grands joueurs. J'ai quelques images de Ruud Gullit et Filippo Inzaghi. Lui, je l'ai vu sur YouTube, j'aimais bien ses déplacements. Même à travers YouTube, tu peux voir l'intelligence d'un joueur sans forcément l'avoir vu jouer. Il avait toujours ce flair, là, à savoir se retrouver toujours au bon endroit au bon moment. Il n'était pas grand, comme moi et pourtant il touchait de nombreux ballons dans la surface, donc c'est toujours inspirant."

