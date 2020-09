Stade Rennais : ce sombre joueur qui a fait exploser Camavinga

Le Stade Rennais est un leader séduisant de la L1. Avec sept points au compteur, les hommes de Julien Stéphan ont un nouveau col à franchir samedi contre l’AS Monaco (21h) mais restent sur un succès probant à Nîmes dimanche dernier (4-2).

Plusieurs joueurs rennais ont brillé aux Costières, comme Sehrou Guirassy qui a marqué son premier doublé depuis son arrivée en provenance du SC Amiens. Eduardo Camavinga, lui, est passé au travers. C’est assez rare pour être signalé, le milieu de 17 ans a même hérité de la note affreuse de 3/10 dans L’Équipe ! Le néo international tricolore est tout simplement tombé sur plus vicieux que lui en la personne d’Andres Cubas (24 ans).

Cubas a fait la misère à Camavinga

« Camavinga n'a pas eu son influence et son coup de reins habituels, la faute en grande partie au pressing harassant de Cubas, qui lui a fait vivre un enfer au milieu », soulignait le quotidien sportif après les débats. Averti pour une faute sur Ripart (60e), le prodige rennais a vite laissé sa place à Benjamin Bourigeaud (63e), passeur décisif sur le but de Nayef Aguerd (72e, 3-2) et lui-même buteur, au bout du temps additionnel (90e+7). Camavinga, lui, avait récupéré 4 petits ballons et en avait surtout perdu 9. Loin de ses standards habituels.