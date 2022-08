Stade Rennais : cette stat qui fait mal à l’équipe de Bruno Génésio

Le Stade Rennais aurait pu rêver mieux comme début pour le premier match de la saison de Ligue 1. Les Bretons se sont inclinés, sur la plus petite des marges, contre le FC Lorient (1-0), hier après-midi. Malgré une nette domination, le Stade Rennais a concédé l’ouverture du score, sans parvenir à revenir au score, et une statistique vient témoigner de leur difficulté dans cette situation.

En effet, Stade Rennais est sur une série de 14 matches sans victoire, quand il concède l’ouverture du score en championnat. Pour voir les hommes de Bruno Génésio gagner un match de Ligue 1 après avoir concédé l'ouverture du score, il faut remonter au 25 avril 2021.

Il faut remonter au 25 avril 2021 pour voir le #SRFC gagner un match après avoir concédé l'ouverture du score en championnat (5-1 vs Dijon).



Depuis, Rennes a encaissé le premier but lors de 14 rencontres de Ligue 1 pour un bilan de... 3 points pris (PSG, Nice et Lille).