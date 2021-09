Stade Rennais - Clermont (6-0) : Genesio explique comment il a égalé un record

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Après des défaites à Angers (0-2), contre Reims (0-2) et à Marseille (0-2), le Stade Rennais s’est relancé, et de quelle manière, face à Clermont hier soir. Les Rouge et Noir ont passé six buts au promu, égalant ainsi leur meilleur score dans l’élite… qui remontait au 24 janvier 1965. Un réveil détonnant qui porte l’emprunte de Bruno Genesio. En effet, même s’il a expliqué en conférence de presse avoir utilisé le même schéma qu’à Marseille, l’ancien Lyonnais avait glissé une petite subtilité au niveau tactique…

« Le système est le même que face à Marseille. Aujourd'hui c'est une équipe qui a réussie à trouver de la confiance, de l'allant. On n'était pas des moins que rien face à l’OM, on n'est pas des champions du monde parce qu'on a battu Clermont. Restons humble. On savait que Clermont repartait avec du jeu court de derrière, donc on leur a mis un gros pressing, c'est pourquoi on a joué avec deux attaquants. »

