Stade Rennais : Cloarec met un coup de pression, Genesio parti en toute discrétion

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La révolution a donc eu lieu au Stade Rennais. Et il est même probable, après l'entraîneur, Bruno Genesio, remplacé comme vous le savez par Julien Stéphan, que le directeur sportif, Florian Maurice, fasse également ses valises et quitte le SRFC dans les tous prochains jours. Saluer les salariés Hier lundi, Stéphan a donc dirigé la première séance d'entraînement de son second mandat à la tête de l'équipe première. Et comme le précise RMC, les dirigeants étaient au bord de la pelouse. Présents, ainsi, le président exécutif Olivier Cloarec, le président du conseil d’administration Jacques Delanoe et Alban Greget, directeur général adjoint d’Artemis, la holding de l’actionnaire François Pinault. A noter d'ailleurs que Olivier Cloarec, dans le vestiaire, a tenu à parler aux joueurs, histoire, sans doute, de leur rappeler certains devoirs. Par ailleurs, si Bruno Genesio est passé le matin même au centre d'entraînement, afin de saluer une dernière fois les salariés, il n'a pas dit au revoir à ses joueurs. Podcast Men's Up Life Pour résumer C'est hier, lundi, que Julien Stéphan, revenu au Stade Rennais en remplacement de Bruno Genesio sur le banc de touche, a dirigé sa toute première séance d'entraînement. Le président Olivier Cloarec a tenu à parler aux joueurs.

