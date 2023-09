Stade Rennais : coup dur pour Genesio avant le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Coup dur pour Enzo Le Fée. La recrue estivale phare du Stade Rennais est repartie de la Mosson, tête basse dimanche (0-0), le bras gauche enveloppé dans une écharpe. Entré à la 75e minute à la place d’Ibrahim Salah, Le Fée a dû céder sa place six minutes plus tard après être mal retombé sur l’épaule gauche, à la suite d’un choc avec Joris Chotard. « Sur cette action, j’ai un joueur blessé et l’adversaire ne prend qu’un jaune, a déploré Bruno Genesio. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure mais, pour qu’il sorte alors qu’il venait d’entrer, c’est que la douleur était très forte. »

Le Fée absent ou diminué contre le FC Nantes ?

Sans le dire, le coach du Stade Rennais a peut-être acté le forfait de l’ancien milieu de terrain du FC Lorient dimanche pour la réception du Stade Rennais en match de clôture de la 7e journée de Ligue 1 (20h45). S’il devait jouer au Roazhon Park, l’intéressé serait de toute façon diminué, ce qui ne serait pas pour déplaire aux Canaris.

