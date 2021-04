Stade Rennais : coups durs, le FC Nantes, l'Europe, Genesio avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

Le Stade Rennais ne sera pas au complet pour le match tant attendu face au FC Nantes, au Roazhon Park dimanche (13 h) pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. En effet, et Bruno Genesio vient de le confirmer en conférence de presse, Jonas Martin a ressenti une douleur articulaire qui ne lui permettra pas de répondre présent.

Autre absent, l'attaquant du SRFC, Jérémy Doku, qui purgera lui son deuxième match de suspension. Comme l'a précisé Oiuest-France en fin de matinée, Alfred Gomis, Faitout Maouassa, Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, James Lea-Siliki, Yann Gboho et Jonas Martin étaient absents ce matin de l'entraînement.

Bruno Genesio a par ailleurs rappelé l'importance de ce derby breton face aux Canaris. Et fixe le cap pour la fin de saison. "On est encore dans le dernier virage, la dernière ligne droite vers l’Europe se situera dans les 3 derniers matchs. Pour moi, le match le plus important, c'est celui qui arrive. Vouloir trop se projeter, ça peut jouer des tours. Si on veut continuer sur notre dynamique, il faut valider le point pris à Reims. Il sera validé si on s'impose dimanche."