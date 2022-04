Stade Rennais : défaites, joueurs, fin de saison, Genesio a identifié le problème

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Il était en conférence de presse à deux jours du match face à Lorient. Lui, c'est Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, qui a donné une explication quant au coup de moins bien de ses troupes à l'heure actuelle. Et si l'on se fie à ses propos, il ne faut pas chercher un coup de pompe physique. Mais plutôt mental.

"Physiquement on n’a pas de problème. J’ai demandé à mon staff de sortir les données quart d’heure par quart d’heure, demi-heure par demi-heure et toutes les cinq minutes. Il n’y a aucune baisse de course en terme de volume ou d’intensité. Ce n’est pas physique mais on se fragilise par des pertes de balle idiotes qui conduisent à des occasions pour l’adversaire. Cela nous fragilise et cela nous fait rentrer dans une période où on a plus de doutes et où on tente moins de choses alors que l’adversaire prend confiance."

Avant, tout de même, de reprendre confiance quant à la fin de saison : "Je suis très tranquille car j’ai toujours dit que l’on ferait un point fin avril. La pression on en a besoin, c’est aussi ce qui nous fait avancer. Sans pression on n’avance pas et on ne progresse pas. La pression ce sont les résultats et la concurrence. On est dedans et on a nos convictions. On a la confiance individuellement et collectivement. Il faut simplement retrouver certains fondamentaux et notamment à la perte du ballon."

Pour résumer Le Stade Rennais, candidat au podium de la Ligue 1, reste sur deux défaites (Monaco, Strasbourg) avant d’accueillir Lorient, dimanche, lors de la 34e journée. L'entraîneur, Bruno Genesio, croit savoir pourquoi ses joueurs sont moins bien.

Benjamin Danet

Rédacteur