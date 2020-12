Stade Rennais : derby, plan de jeu … Julien Stéphan se méfie énormément des Merlus

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au PSG

Ce dimanche (17 heures), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour l'un des derbys bretons de la saison. Un adversaire que Julien Stéphan prend très au sérieux : « C’est une équipe qui défend bien à domicile et prend peu de buts, elle en prend plus à l’extérieur. C’est encore un classement serré et les matches se jouent à très peu de choses. On l’a aussi vécu nous, il y a peu de temps. Une petite série et ça peut tourner ».

Le 3-4-3 qui a retourné l'OM pas forcément reconduit

L'entraîneur rennais refuse de se fier au classement pour définir un favori : « J’imagine un match âpre. C’est une équipe qui n’a pas été récompensée de son dernier match à Paris alors qu’elle aurait pu mener à la mi-temps voire très largement ».

Si Rennes reste sur deux succès à Nice et contre l'OM, Julien Stéphan n'est pas sûr de reconduire le 3-4-3 qui a fini le match face à Marseille : « C’est une possibilité, même si mercredi, c’était lié au contexte du match, au rapport de force de ce match, car on voulait les étouffer dans leurs 30 mètres en étant un de plus. Ça paraît difficilement viable sur l’ensemble d’une rencontre car on s’expose énormément défensivement en ouvrant beaucoup d’espaces. C’est une option qu’on peut avoir en cours de rencontre ».