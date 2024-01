Stade Rennais : des absents face à Guingamp, une mauvaise nouvelle et mise au point mercato

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Depuis son forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec l'Algérie, on savait qu'Amine Gouiri, l'attaquant du Stade Rennais, serait indisponible pour plusieurs jours. Mais Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC, a donné des nouvelles plus alarmistes en conférence de presse, à deux jours du 32e de finale de Coupe de France sur le terrain de Guingamp. Matic conservé ? Car l'absence du joueur, en raison de son genou, sera absent "plusieurs semaines." Seront également absents face à l'EAG, Lorenz Assignon, et le milieu de terrain qui souhaite quitter le club, Nemanja Matic en raison d'un souci musculaire. Mais Stéphan a bien précisé qu'il "comptait sur lui pour la deuxième partie de saison." Lorenz Assignon et Amine Gouiri forfaits pour le derby contre Guingamp en Coupe de France (conf de presse).



Gouiri va suivre un protocole médical pour récupérer du genou, il sera éloigné des terrains pendant « quelques semaines ». #SRFC — Clément Gavard (@Clem_Gavv) January 5, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Dimanche, à 14 heures 30 sur le terrain de l'En Avant Guingamp, le Stade Rennais aura droit a un derby breton pour son entrée en Coupe de France lors des 32es de finale. Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC, devra faire avec des absences.

