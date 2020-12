Stade Rennais : des tensions entre Stéphan et Maurice ?

Avec 5 victoires, 7 nuls et 5 défaites, le bilan du Stade Rennais lors de cette première partie de saison 2020/21 est des plus neutres. Sauf que 4 des 5 succès ont été décrochés en août et septembre. Depuis le 1er octobre, les Rouge et Noir ne se sont donc imposés qu'une seule fois et ils restent sur une série de 5 revers et 1 nul. Où est le problème ? Pour L'Equipe, il pourrait s'agir de tensions internes…

Situation "moins fluide" avec Holveck et Maurice ?

« Contrairement à la saison passée, quand Stéphan peinait à s’entendre avec l’ex-président Olivier Létang, il a construit son groupe en accord total avec Nicolas Holveck et Florian Maurice, ses nouveaux président et directeur sportif, peut-on lire dans le quotidien. Mais la situation serait « moins fluide » entre eux ces temps-ci, selon un proche du club. »

Si Nicolas Holveck assure dans le même article que tout va bien avec son technicien, on en déduit que le problème serait au niveau de la relation Stéphan-Maurice. A noter toutefois que l'entraîneur du SRFC a assuré en conférence de presse que tout se passait bien avec ses deux collègues…