Stade Rennais : des ultras du PSG responsables du guet-apens d'un membre du RCK ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Surprise hier après l'annonce du Roazhon Celtic Kop de toute activité suite à l'agression d'un de ses membres à domicile. Le groupe d'ultras du Stade Rennais assure que le supporter a été victime d'un véritable guet-apens à son domicile, que son père et d'autres personnes ont été blessés et que la bâche domicile du groupe a été volée par la même occasion.

Les premières rumeurs sur les réseaux sociaux font état d'un "assaut" mené par des ultras du PSG. Et que celui-ci trouverait son origine dans la finale de la Coupe de France 2019, remportée par les Rouge et Noir aux tirs au but. Avant ce match, les deux groupes ultras auraient convenu d'un fight à effectifs égaux. Sauf que les Bretons se seraient présentés avec trois fois le nombre de participants prévus. D'où la volonté de fortes représailles des Parisiens, qui se serait donc traduite par ce vol de bâche. Une version à confirmer, toutefois…

🔴⚫ Un fan rennais membre du RCK aurait été suivi jusque chez lui avant d'être agressé avec du gaz lacrymogène par des supporters du PSG afin de lui voler une bâche aux couleurs du Stade Rennais.

Le supporteur rennais ainsi que son père ont été blessés dans l'agression.#Rennes pic.twitter.com/JqXESiH0p3 — Gazzetta Foot (@Gazzetta_Foot) September 24, 2021