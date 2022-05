Stade Rennais : deux matches de gala programmés cet été, Boubacar Kamara attendu au Roazhon Park

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ouest-France dévoile le programme de reprise du Stade Rennais. Bruno Genesio a fixé le retour de vacances au 28 juin. Le groupe partira ensuite en stage du côté de Dinard, début juillet. Et trois matches amicaux ont déjà été fixés.

Le SRFC affrontera Caen, en Normandie, et les Glasgow Rangers, en Ecosse. Il accueillera Aston Villa, que vient de rejoindre l'ancien marseillais Boubacar Kamara, le 30 juillet, au Roazhon Park.

💬 Bruno Genesio : "𝐎𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟."



📝 Entretien avec le coach, qui est revenu sur cette saison 21/22 ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 23, 2022

