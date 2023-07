Stade Rennais : le gros coup de gueule de Genesio envers ses joueurs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Une première rencontre face à Concarneau, puis un succès, hier samedi, contre Saint-Malo, pour le Stade Rennais. En fin de match, et avec un entraîneur qui n'a que moyennement apprécié le spectacle proposé. Car Bruno Genesio, le technicien du SRFC, ne s'est pas privé de dire tout le mal qu'il avait pensé de ses joueurs lors de la première période.

"Des vacanciers"

Propos accordés au quotidien Ouest-France et retranscrits par StadeRennaisonline.

"Je n’ai pas ressenti autant de suffisance dans le premier match que dans la première mi-temps aujourd’hui. Heureusement, on rectifie le tir en deuxième période, j’ai vu de meilleures intentions, un meilleur esprit et de meilleures choses dans le jeu. En première, on a bafoué certaines valeurs qui me sont importantes et chères, sans lesquelles on ne peut pas réussir. Avoir envie de jouer, c’est la première chose quand on entre sur le terrain. On en a cruellement manqué en première période. Il y a eu un gros contraste en deuxième, heureusement. C’est un gros avertissement (...) Notre adversaire avait seulement repris lundi, il n’y avait aucune raison que ça se passe comme ça, si ce n’est qu’on a abordé le match comme des vacanciers."

Podcast Men's Up Life