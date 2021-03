Stade Rennais : Doku en a encore pour 3 ans à subir les moqueries de Pierre Ménès

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Arrivé l'été dernier au Stade Rennais pour 26 millions d'euros, Jérémy Doku, souvent fustigé par Pierre Ménès, ne confirme pas toutes les attentes placées en lui. En 29 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant belge n'a toujours pas ouvert son compteur avec le club Rouge et Noir.

"On voit que Doku a des qualités"

Jérémy Doku Credit Photo - Icon Sport

Mais Jonathan Pitroipa pense que l'ancien joueur d'Anderlecht aura pris une nouvelle dimension d'ici trois ans. "Doku est beaucoup plus puissant que moi. (...) On voit qu’il a des qualités. C’est un jeune joueur qui va travailler. Moi c’est à 25 ans que je faisais la différence comme il fallait. A 18 ans, on peut facilement lui faire comprendre ce qu’on attend de lui. Dans trois ans ce sera peut-être un autre joueur", a confié l'ancien rennais dans une interview accordée à Onze Mondial.