Stade Rennais : Doku envoie des signaux encourageants

18 matches, aucun but, 2 passes décisives : acheté 26 M€ cet été, Jérémy Doku (18 ans) réalise des débuts décevants au Stade Rennais. Mais selon son coach Julien Stéphan, le meilleur est à venir pour l'ancien joueur d'Anderlecht. « Je ne peux pas comparer sa situation avec cellre de Raphinha l'an dernier, a expliqué le coach du SRFC ce lundi en conférence de presse. Raphinha, on sentait que ça lui pesait fortement de ne pas marquer. Jérémy est très investi dans le collectif, a été passeur décisif à plusieurs reprises. Il a un impact de plus en plus fort dans notre animation offensive »

Stéphan : « Je le sens vraiment heureux »

Et à Stéphan d'ajouter : « Sa relation avec Hamari Traoré se développe fortement. Je le sens vraiment épanoui, heureux. Il prend ses marques avec tout le monde. Je n’ai pas le sentiment que cela lui pèse même si, comme tous les joueurs offensifs, on peut comprendre qu’il ait envie de marquer des buts ». Un sentiment partagé par Benjamin Bourigeaud : « Il est de plus en plus épanoui dans le groupe. Il est de plus en plus libéré dans le jeu. Après, c’est sûr qu’un offensif qui ne marque pas, cela peut peser sur la confiance. Mais je ne pense pas qu’il soit atteint. C’est un joueur avec beaucoup de qualités. »