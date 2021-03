Stade Rennais : Doku se fâche, Pierre Ménès est dans les cordes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Pierre Ménès vit décidément des jours sombres. Empêtré jusqu’au cou dans une affaire liée au sexisme dans le monde des médias, le consultant de Canal+ est apparu marqué hier pour s’en défendre sur le plateau de TPMP.

En parallèle, Jérémy Doku (18 ans) n’a pas personnellement ciblé Ménès mais il a répondu à ceux qui le critiquent le plus souvent depuis son arrivée au Stade Rennais cet été. Et l’intéressé ne rate jamais une occasion de lui coller un tacle sur son manque de réalisme, pourtant présent samedi à Metz avec son premier but en Ligue 1 (3-1).

« Là, ce n’est pas normal de critiquer »

« Si tu regardes le prix et les stats, là je peux comprendre, tu peux te dire que ce n’est pas normal. Mais si tu regardes le jeu, ce que je peux apporter, là je trouve que ce n’est pas normal de critiquer, a affirmé l’ailier belge dans Ouest France. S’il n’y avait que les stats qui comptaient vraiment, ça voudrait dire que je ne suis pas bon. Mais pourquoi je joue tous les matches alors ? Ça démontre que les stats, ce n’est pas forcément le plus important. Et c’est pour ça que je suis venu ici, pour travailler là-dessus. Comme Julien Stéphan l’a dit, si j’étais déjà parfait, je ne serais pas ici. »