Stade Rennais : Doku, une confidence très inquiétante pour le LOSC

Pour sa troisième entrée depuis son retour de blessures après trois mois d’absence, Jérémy Doku est apparu hier à la place de Kamaldeen Sulemana (69e) et a vite plié le match d’une frappe enroulée du gauche (78e). De bon augure avant la réception du LOSC mercredi au Roazhon Park, surtout quand on prend connaissance de la dernière révélation de Bruno Genesio au sujet de son ailier belge.

« Comme il est un peu gêné à la jambe droite, il travaille beaucoup la gauche depuis son retour. Il en a mis plein des comme ça à l’entraînement cette semaine, exactement les mêmes », a glissé le coach du Stade Rennais hier en conférence de presse.

« On a eu du mal à reconnaître Rennes à Lorient et c’est le coaching de Génésio qui a fait la différence avec d’abord le but habituel de Laborde qui a enfin ouvert le score puis un deuxième but de Doku trois minutes plus tard, un succès qui permet aux Rouge et Noir de poursuivre leur belle série et à Lorient de continuer à s’enfoncer au classement », a de son côté analysé Pierre Ménès sur son blog.

"Lyon et Marseille font la bonne affaire"



En l'emportant respectivement à Montpellier et face à Troyes, l'OL et l'OM se replacent dans le haut du classement, où Rennes poursuit sa bonne série.https://t.co/KTE25Zdj8z — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 28, 2021