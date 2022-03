Stade Rennais : double coup dur pour Genesio, fin de saison pour un titulaire ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais pourrait bien se passer des services d’Alfred Gomis jusqu'à la fin de la saison. Comme déjà évoqué hier, l’international sénégalais s'est blessé au doigt le week-end dernier lors de sa sortie ratée qui a amené le second but de l'OL (2-4).

Selon les dernières informations de France Bleu Armorique, le gardien de 28 ans souffre d'une fracture et doit observer entre 8 et 10 semaines d'arrêt. Avec un tel délai de récupération, la saison de Gomis semble terminée ou presque. Dogan Alemdar (19 ans) le remplacera dès ce soir contre Leicester (21h), Romain Salin étant lui aussi blessé.

« Lors du dernier match, j'ai subi une blessure à la main qui m'éloignera du terrain pendant un certain temps, a fait savoir Gomis sur Twitter sans donner de détails sur son retour. Je fais déjà de mon mieux pour accélérer le rythme afin de reprendre l'entraînement avec l'équipe dès que possible. Je serais le premier à supporter avec et pour vous ! »

Lors du dernier match, j'ai subi une blessure à la main qui m'éloignera du terrain pendant un certain temps.

Je fais déjà de mon mieux pour accélérer le rythme afin de reprendre l'entraînement avec l'équipe dès que possible.

Je serais le premier à supporter avec et pour vous! pic.twitter.com/7HaJKRWLvK — Alfred Gomis (@AlfredGom1s) March 16, 2022

Pour résumer À l’heure d’accueillir Leicester en 8es de finale retour de la Ligue Europa Conférence (21h), Bruno Genesio compte ses blessés au Stade Rennais. Où un titulaire pourrait en avoir terminer de sa saison : le gardien Alfred Gomis (28 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur