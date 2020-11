Stade Rennais : Édouard Mendy fait déjà des miracles à Chelsea

C’est ce qu’on appelle « assurer l’essentiel. » Poussés dans leurs derniers retranchements par le Stade Brestois samedi au Roazhon Park, les hommes de Julien Stéphan ont réagi pour finalement s’imposer grâce à Damien Da Silva et Nayef Aguerd (2-1). Pierre Ménès n’a pas été convaincu par ce qu’il a vu et s’inquiète surtout de la confrontation à venir avec Chelsea en Ligue des champions.

« L’équipe enchaîne les matchs, il y a des blessés et cela commence à tirer dans les jambes, explique Pierre Ménès sur son blog. Et la semaine prochaine, le programme des Rennais s’annonce copieux avec un déplacement à Chelsea en Ligue des Champions et un autre au Parc en championnat. C’est suicidaire dans cette période : +42% de blessures en Premier League depuis le début de la saison. À force de traiter les joueurs comme des machines, il ne faut pas s’étonner de voir les machines péter. »

À Chelsea, le sourire est à l’honneur chez Frank Lampard. Surtout depuis qu’Édouard Mendy est arrivé en provenance de Rennes au mercato. Impeccable encore une fois face à Burnley samedi (3-0), le gardien sénégalais (28 ans) est devenu le troisième portier à décrocher un clean-sheet lors de ses trois premiers matches de Premier League avec les Blues ! Lors de ses 6 premières apparitions avec le club londonien, Mendy totalise 5 clean sheets et n’a encaissé qu’un seul petit but. Le SRFC est prévenu.

The Talisman. 🔥#Mendy becomes the third goalkeeper to keep a clean sheet in each of his first three Premier League appearances for #Chelsea against Burnley emulating Sullivan and Cech.



Mendy's first 6 #CFC games: 5 clean sheets, 1 goal conceded.#BURCHE 0-3 ⚽ @SkySport 🔥🔥 pic.twitter.com/jrgW6TQzBH