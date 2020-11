Stade Rennais : effectif, Tuchel, PSG, Julien Stéphan avait des choses à dire

Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC, était face aux médias à l'instant. Et ce avant d'affronter le PSG ce week-end. L'occasion pour lui évoquer les dossiers chauds du Stade Rennais avec les forfaits annoncés de Camavinga, Rugani et Maouassa. Ainsi que de s'attarder sur l'adversaire du moment.

"Il n'y aura pas de retours particuliers dans le groupe pour Paris. Jonas Martin est également forfait, M'Baye Niang va faire une séance aujourd'hui, mais il sera encore un peu juste. On reparlera de lui après la trêve internationale. On a une incertitude en ce qui concerne Flavien (Tait). Paris ? Il faudra être juste quand on aura le ballon. Mercredi, face à Chelsea, tenir le ballon était un enjeu pour nous et on a tout de même réussi à se créer des mouvements. J'ai bien aimé ce qu'on produit à onze contre onze."

"Paris, c'est une grosse équipe. Nous, il faut qu'on se prépare à un exploit si on veut prendre des points. On reste focus sur nous, pas sur eux. Ils ont un grand entraîneur, il mérite le respect, et ils ont de grands joueurs."