Stade Rennais, Equipe de France : le tacle appuyé de Florian Maurice à Didier Deschamps

Le propos est clair. Et prouve, si besoin était, que les dirigeants du Stade Rennais ont vécu la dernière Coupe du monde avec une vraie pointe de regret. En cause, les choix de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui n'a pas retenu pour le voyage au Qatar Martin Terrier, l'attaquant du SRFC.

Dans les colonnes de l'Equipe, Florian Maurice ne loupe pas Deschamps, tout en admettant qu'avec une place en finale, il est compliqué de formuler un véritable reproche.

" Je suis un peu surpris de ne pas recevoir de coup de téléphone au sujet de l'équipe nationale. Parce que dans mon effectif, il y a un joueur qui a marqué 21 buts la saison passée, qui fait partie des meilleurs joueurs français, et je n'ai jamais reçu d'appel : "Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud) ?" Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave(...)Kolo Muani par exemple. Quand je lis qu'il surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j'ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en Championnat, OK. Peut-être qu'il n'apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose et là il faut s'interroger. Profondément. Ce n'est pas de la colère. Il fait finaliste, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme moi quand je n'ai pas été pris en 1998. Tu fermes ta gueule parce qu'ils ont gagné et que (Aimé) Jacquet avait raison !"