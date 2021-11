Stade Rennais, Equipe de France : un titulaire de Génésio pense aux Bleus

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Auteur de 8 buts depuis le début de la saison, l'attaquant du Stade Rennais, Gaëtan Laborde, n'a jamais été appelé en équipe de France. Mais l'ancien joueur de Montpellier y pense.

"C'est sympa d'être associé à l'équipe de France. C'est le signe que mes performances sont remarquées et considérées. Si je veux y être un jour, je dois être performant sur la durée avec mon club. Le chemin est encore assez long. Et il y a des joueurs extraordinaires qui postulent", a confié Gaëtan Laborde au Midi Libre.

#Football⚽️ : "Le MHSC m’a donné confiance", confie Gaëtan Laborde désormais à Rennes #Ligue1 https://t.co/SUgIgxq2R8 — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) November 19, 2021