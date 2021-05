Stade Rennais : Europe, Camavinga, futur capitaine, Genesio avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Le groupe face à Nîmes

"Jonas Martin est toujours absent, Damien Da Silva et Flavien Tait sont suspendus. Le reste du groupe est au complet."

L'Europe

"Je ne dirais pas que c’est une saison ratée si on ne se qualifie pas pour l’Europe. Il y a eu la Champions League, un très bon début de saison, et évidemment des mauvais moments. On terminera à la place qu’on mérite. Un regret ? Le match de Bordeaux."

Futur capitaine

"Hamari Traoré sera sûrement le capitaine face à Nîmes, et la saison prochaine également."

Camavinga

"On a eu une discussion, en toute honnêteté, et sans ma casquette d’entraîneur du Stade Rennais. En lui disant ce que je pensais être le mieux pour lui. Mais la décision lui appartient. Il a encore un an de contrat, tout est possible. Le plus important c’est le match, pas le cas d’Eduardo ou d’autres. On saura si on est qualifiés en Europe, et il sera temps de discuter avec tous les joueurs."