Stade Rennais – Exclu BUT! Daniel Riolo : « J'espère que Florian Maurice sera meilleur qu'à l'OL »

Daniel Riolo estime que Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, devra être plus inspiré qu'à Lyon... « Le dernier gros coup de Lyon, c'était en 2009, avec Lisandro Lopez, note Riolo. Depuis, on ne peut pas dire qu'il y ait au beaucoup de réussites. Florian Maurice est arrivé en 2010 et son bilan est critiquable. »

Et au journaliste de RMC d'ajouter : « Ces dernières saisons, heureusement que Lyon a sorti de bons jeunes de son centre de formation. Mais pour un club qui a un budget de 250 M€, son recrutement a rarement été bon. J'espère pour Rennes que Maurice sera meilleur qu'à l'OL. »