Stade Rennais – Exclu BUT! L'oeil de Daniel Riolo : « J'ai hâte de voir Camavinga en Ligue des champions »

Le Stade Rennais est en déplacement à Dijon ce vendredi mais Daniel Riolo, qui s'est confié sur le club breton pour Butfootballclub, attend surtout de voir le SRFC à l'oeuvre en Ligue des champions. Ce sera une première pour Rennes. Et il y a un joueur en particulier que Riolo attend au tournant : Eduardo Camavinga.

« On se demande si Camavinga sera titulaire à l'Euro et je pense qu'on aura un premier élément de réponse en fonction de ce qu'il montrera en Ligue des champions, estime le journaliste de RMC. On va voir s'il sera aussi fort face à des équipes comme Séville et Chelsea. J'ai hâte de voir ça. C'est là qu'on l'attend, face à une opposition nettement plus forte que ce qui lui est proposé en Ligue 1. Ce sera le révélateur pour lui, avec ses prestations en Bleu. » Le rendez-vous est pris.