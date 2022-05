Stade Rennais : face à l'ASSE, Genesio est entré dans l'histoire rouge et noir

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

De la victoire sur l'AS Saint-Etienne (2-0) hier, Bruno Genesio ne retiendra que le fait qu'elle a permis à son équipe de conforter sa 3e place, de revenir provisoirement à trois longueurs de l'OM et de prendre, également provisoirement, une certaine distance avec l'AS Monaco. Mais l'entraîneur du Stade Rennais avait une autre bonne raison de se réjouir : il venait de graver son nom dans l'histoire du club breton.

En effet, grâce à son succès d'hier, le SRFC a atteint pour la première fois de son histoire la barre des 62 points en championnat. Le précédent record était de 61 en 2008-09. Et avec ce total, les hommes de Guy Lacombe n'avaient fini que 7es. Lorsque ceux de Julien Stéphan ont fini 3es en 2019-20, la L1 s'était arrêtée après 28 journées et ils comptaient 50 unités au compteur. En gardant une telle moyenne, ils auraient terminé la saison avec 68 points. Bruno Genesio et ses troupes ont encore trois matches pour faire aussi bien voire mieux que ces 68 unités et ainsi mettre tout le monde d'accord...

Raphaël Nouet

Rédacteur