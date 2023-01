Stade Rennais, FC Barcelone - Mercato : Badé veut imiter Koundé

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Loïc Badé a trouvé un beau challenge pour se relancer ! En échec à Nottingham Forest où il n’a pas participé à une rencontre officielle avec le club anglais, le Stade Rennais a décidé de rapatrier le jeune défenseur français pour le prêter de nouveau. En grande difficulté, le FC Séville (18e de Liga) entraîné par Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Loïc Badé pour aller chercher le maintien en fin de saison. Prêté avec une option d’achat à 12 millions d’euros, le défenseur central français compte bien s’imposer dans ce nouveau projet.

« Je pense être rapide pour un défenseur, technique et puissant. Je crois que j'ai un bon profil pour ce championnat. (...) J'essaye de me concentrer sur les qualités de Varane, Upamecano... Mais je ne pense pas avoir le même style de jeu. Pour moi, ce que Koundé a réalisé ici est un exemple et j'espère faire la même chose. J'ai envie de jouer pour démontrer que c'était une erreur de ne pas m'avoir fait jouer davantage. », a-t-il lancé au média du FC Séville.