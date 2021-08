Stade Rennais - FC Nantes (1-0) : Genesio savoure, Kombouaré regrette

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Une victoire en Coupe d'Europe, une autre dans le derby face au FC Nantes. Une semaine parfaite, donc, pour le Stade Rennais qui, lors du derby, a montré des choses intéressantes sur le plan offensif. Bruno Genesio, face aux médias, est revenu sur ces 90 minutes face aux Canaris.

"Ce n’est pas une semaine parfaite car on peut toujours faire mieux ou plus, mais gagner deux matchs à domicile, ce n’est jamais facile, avec très peu de récupération qui plus est. Bravo aux joueurs et au staff qui a su remettre tout le monde sur pied après Rosenborg. Même si je pense que l’on doit faire mieux, la victoire est logique. On a fait une bonne première mi-temps. On s’est créés des situations mais on n’a pas réussi à ouvrir le score. On a varié notre jeu. Il y a plein de choses que l’on travaille à l’entraînement et que l’on a reproduites aujourd’hui. On a su être patients. C’est important dans un derby, on n’a pas perdu notre sang froid. C’était le plus difficile face à cette équipe nantaise très bien organisée, agressive dans le bon sens du terme. C’est important aussi d’avoir des joueurs qui savent faire la différence dans ce genre de match. Ce que je regrette, c’est que l’on a un peu reculé et manqué de maîtrise pour faire encore mieux. L’ambiance était magnifique. C’était top ! En arrivante au stade, on a eu un très bel accueil. Ça nous donne de la force. Ça nous a aidés à pousser et dans les moments où il fallait résister. C’est une belle victoire pour notre public. On est très content pour nos supporters."

Du côté du FC Nantes, Antoine Kombouaré regrettait notamment le but rennais, consécutif à une perte de balle de ses joueurs dans leur camp. "On n'aime pas perdre, encore moins quand c'est un derby. On a fait un gros match, défensif c'est vrai. Dans l'ensemble, on a réussi à mettre en difficulté cette attaque de Rennes. On a été rarement mis en danger. La leçon, c'est qu'il y a des zones où il ne faut pas perdre le ballon. Quand on a moins d'arguments offensifs que l'adversaire, on doit être capable de tenir le score et de ramener le 0-0."