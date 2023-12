Stade Rennais, FC Nantes : Stéphan répond cash au Mercato et éteint une polémique avec Blas

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Recrue phare de l’été au Stade Rennais, Ludovic Blas vient d’enchaîner trois matchs sur le banc depuis l’arrivée de Julien Stéphan. Si l’ancien Nantais peut être considéré comme la principale victime du départ de Bruno Genesio et du passage au 3-4-3, le coach des Rouge et Noir a tenu à désenfler toutes polémiques en conférence de presse.

« Blas ? Un joueur que j’estime depuis longtemps »

Julien Stéphan l’assure : sa mise au banc au profit d’Amine Gouiri n’est pas définitive. « Comme avec la grande majorité des joueurs, on a déjà beaucoup échangé avec Ludo. Il y a une concurrence importante, mais c’est un joueur que j’estime depuis longtemps, depuis le moment où il était à Guingamp. Quand on était en jeunes, on avait essayé de le récupérer… C’est un joueur talentueux mais du talent, il y en a beaucoup dans cet effectif. Il y a une concurrence qui s’est installée aux postes offensifs avec des joueurs qui ont performé. Et bien évidemment que Ludo est un joueur sur lequel on compte, sur lequel on a envie de s’appuyer ».

Stéphan ne pense pas au Mercato

Victime de la dynamique rennaise, Blas va devoir prendre son mal en patience. Mais qu'il se rassure, son coach n'a pas l'air de songer au mercato pour se renforcer. « Pour le moment, ce n’est pas de ma responsabilité, je viens d’arriver, c’est trop tôt, a évacué Stéphan. Ce qui m’intéresse, c’est le niveau de jeu de mon équipe et la manière dont je peux la faire progresser. »

