Stade Rennais - Fenerbahçe : Genesio a fait une boulette et s’est pris le bec avant l’OM

INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le Stade Rennais pensait avoir fait le plus dur hier en menant de deux buts au Roazhon Park contre Fenerbahçe (2-2). Et pourtant, pour son deuxième match de Ligue Europa de la saison, le club breton a vu son adversaire revenir au score.

« C'est peut-être le match le plus consistant depuis le début de saison. Il faudra s'appuyer dessus si on veut atteindre nos objectifs, a affirmé le coach du SRFC en conférence de presse. On doit grandir, on a fini avec une équipe très jeune. Je suis fier de ce que l'équipe a montré. A nous de gommer les erreurs. C'était un vrai match de coupe d'Europe. On a été bon avec et sans ballon. C'est toute l'équipe qui était abattue. Il n'y a pas que Bourigeaud qui a fait une erreur, j'en ai fait une aussi. Le foot, c'est un sport collectif. Il faut prendre les points qu'on mérite. On est avec Bourigeaud. L'équipe va relever la tête. ».

La fin de match a été tendue suite au penalty transformé par Enner Valencia. L'international équatorien s'est fait justice lui-même après une faute de Benjamin Bourigeaud (92e). De l'autre côté de la ligne de touche, Jorge Jesus et Bruno Genesio ont haussé le ton. Le technicien portugais et des membres de son staff ont eu des échanges tendus avec le banc rennais. Au final, Joao Pedro et Enner Valencia ont écopé d'un carton jaune, tout comme Arthur Theate.