Stade Rennais : Maurice dévoile les coulisses du mercato et pique l'OL

Deux ans après son arrivée au sein du club breton, comme directeur technique, Florian Maurice a effectué un bon recrutement. Un recrutement dont il révèle les coulisses.

Le fonctionnement du recrutement

« Jérôme Bonnissel est le responsable du recrutement, et on a trois autres recruteurs professionnels qui se déplacent. J’ai également mis en place un analyste vidéo, un analyste data et un data scientist. On travaille avec des fournisseurs qui peuvent nous donner l’ensemble des données physiques des joueurs européens et sud-américains. Ce qui permet de confectionner le joueur type au poste auquel on souhaite se renforcer. J’ai travaillé pendant dix ans tout seul à Lyon, ça peut sembler extrême, mais on a eu des résultats. Tout n’a pas été parfait, j’ai fait des erreurs, des mauvais investissements. On ne peut pas faire 100% en recrutement, celui qui dit qu’il va faire 100% est un mytho. La direction doit être consciente que les erreurs existent. Pour moi, cette cellule est suffisante, et on travaille très bien comme ça. Précisons qu’il y a aussi une autre cellule à la formation gérée par Philippe Barraud. Après, c’est du réseau. Par exemple, on est tout de suite en alerte quand un joueur de 16 ans débute en professionnel. Ça ne veut pas dire que c’est un futur bon, mais je suis alerté. »

Son rôle au Stade Rennais

« Quand je suis arrivé, j’étais le recruteur. On me prend pour ça. Quand M. Pinault m’appelle, il attend de moi que je ramène des bons joueurs. Mais mon rôle, c’est aussi d’être au quotidien avec les joueurs. J’ai besoin de les voir, d’assister aux entraînements, de ressentir l’ambiance dans le groupe. Je peux aussi donner mon ressenti à Bruno, lui apporter une réflexion plus extérieure, sans remettre en cause ses choix, je ne suis pas du tout attiré par le métier d’entraîneur. »

L'OL n'est pas son club

« Dès que j’ai mis les pieds à Rennes, je me suis immédiatement senti bien. J’aime mon club, j’aime mon équipe, ce n’est pas que je veux tout m’approprier, mais je me sens bien ici (...) Je me sens super bien intégré (...) Rennes, c’est mon club. »

Pour résumer Pour le magazine So Foot, Florian Maurice est revenu sur les coulisses du mercato du Stade Rennais. Le directeur technique du Stade Rennais évoque le fonctionnement du recrutement mais également les autres facettes de son rôle au sein du club breton.

