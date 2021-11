Stade Rennais : Gaëtan Laborde douche l'optimisme sur ses chances pour l'équipe de France

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Auteur de 10 buts en 17 apparitions toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais et Montpellier, Gaëtan Laborde (27 ans) reste lucide quant à ses chances de convaincre Didier Deschamps de l'appeler en équipe de France.

Il n'a même pas été pré-convoqué par Didier Deschamps

En conférence de presse, à deux jours de retrouver son ancien club, le co-meilleur buteur de L1 (8 buts) a évoqué les Bleus avec beaucoup de mesure : « Comme je le répète depuis un petit moment, c’est toujours sympa d’être associé à l’équipe de France. Ça veut dire que tes performances sont remarquées et considérées. Maintenant, il y a des joueurs extraordinaires qui peuvent postuler aussi. Si un jour je veux y être, il faut que je sois performant sur la durée avec mon club. A partir de là on verra, mais il y a un chemin qui est encore assez long je pense ».

D'ailleurs, le Montois le reconnaît : il n'en est même pas encore au stade de la pré-convocation, l'ultime étape pour intégrer l'équipe de France. Est-ce que j'en ai reçu ? « Non, pas que je sache. Ou alors on ne me l’a pas dit, en tout cas ».