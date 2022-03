Stade Rennais : Gaëtan Laborde ne fait plus rire personne en candidat à l'équipe de France

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans un entretien au Midi Libre, Gaëtan Laborde a quand même rappelé qu'il n'avait pas pour priorité de quitter le MHSC à tout prix mais qu'il l'avait fait pour un projet : « Bien sûr, j’aurais pu rester. Je n’étais pas fermé, loin de là. Je voulais partir pour un endroit où je souhaitais véritablement aller, avec un projet sportif intéressant. Ce n’était pas partir pour partir ».

« Laborde en équipe de France ? Aujourd'hui, les gens trouvent cela crédible »

Plus efficace que jamais dans sa carrière grâce à un vrai rôle d'attaquant axial (18 buts en 33 matches TTC), l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a aimé ce reclassement : « J’arrive à être davantage régulier. Le rôle d’attaquant axial est différent de celui de Montpellier, et j’ai progressé au contact de gens qui m’apportent encore d’autres choses. Ma prochaine étape est de continuer à progresser d’abord. Cela fait quelques années que les stats augmentent, que les performances sont meilleures, donc il faut persister. Cette progression m’ouvrira des portes, toujours plus haut. Je n’ai pas de plan, ça viendra tout seul ».

Quant à voir son nom cité en équipe de France, Gaëtan Laborde en reste encore bouche-bée : « Il y a quelques années, on aurait peut-être rigolé d’associer Gaëtan Laborde et l’équipe de France. Mais aujourd’hui, les gens trouvent cela crédible. Ça signifie que je suis sur le bon chemin ».