Stade Rennais : Genesio a ciblé une lacune à effacer contre l'OM

Bruno Genesio l'a annoncé en conférence de presse : ce choc face à l'OM peut être décisif pour son équipe. Si le Stade Rennais l'emporte, il reviendra à trois points des Phocéens et pourra espérer se mêler à la lutte pour les places en Champions League, surtout qu'il doit encore recevoir Monaco et Lens d'ici la fin de la saison. Mais s'il s'incline, il devra se concentrer sur les billets pour l'Europa League.

Pour espérer battre des Marseillais au bord de la crise de nerfs, Genesio a expliqué en conférence de presse attendre plus d'agressivité de la part de ses joueurs, notamment d'un Benjamin Bourigeaud désormais aligné dans l'axe du milieu. "Benjamin a des qualités dans l'intelligence de jeu et le placement pour assumer un poste dans le cœur du jeu, la qualité technique aussi. Il doit maintenant avoir un peu plus d'agressivité pour gagner davantage de duels, ce qui nous manque un peu globalement depuis quelque temps." L'agressivité et le pressing, c'est le fond de commerce de l'OM cette saison. Rivaliser avec lui à ce niveau, c'est le mettre en grande difficulté...