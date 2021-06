Stade Rennais : Genesio a déjà conquis une promesse des Rouge et Noir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Arrivé à la place de Julien Stéphan en cours de saison, Bruno Genesio a vite su trouver sa place au Stade Rennais, arrachant finalement la sixième place, synonyme de qualification pour la nouvelle Ligue Europa Conférence.

Chez les joueurs, l'ancien Lyonnais fait aussi l'unanimité. Lancé par Julien Stéphan, le très jeune Brandon Soppy (19 ans) a vite pris le pli du nouveau coach : « J'ai une bonne relation. On discute beaucoup. En plus, quand il est arrivé, Hamari (Traoré) était suspendu. Du coup, j’étais titulaire pour son premier match sur le banc du Stade Rennais face à Marseille au Vélodrome. Avant le match, il m’a bien parlé. Il m’a donné les bonnes indications », explique l'intéressé à Onze Mondial.

« Jouer la Ligue des Champions à 18 ans, c'est beau »

Cette saison, Soppy a découvert la Ligue des Champions avec son club formateur et il s'estime chanceux d'avoir pu démarrer aussi jeune : « Ça, c’est un vrai souvenir ! Je ne pourrai jamais l’oublier. En plus, c’était face à Séville. C’est un rêve d’enfant qui se réalisait. Jouer la Ligue des Champions à 18 ans, c’est beau. Il n’y a rien à dire, c’est un vrai cadeau. Avant le match, je ne me suis pas dit : « Ça va être dur ». Je me disais juste : « Il faudra élever le niveau, c’est le plus haut niveau européen, c’est encore plus fort que la Ligue 1 ». En plus, Séville est habitué à jouer cette compétition, moi, c’était ma première fois pour ma première saison en pro. Je voulais montrer que je n’étais pas là pour rigoler ».

