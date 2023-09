Stade Rennais : Genesio a fait son mea culpa après le LOSC

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais a enchaîné un quatrième résultat nul hier face au LOSC (2-2). Les Bretons sont certes invaincus cette saison (ils avaient écrasé Metz 5-1 en ouverture) mais ce surplace les frustre. Surtout que leur entraîneur, Bruno Genesio, estime que c'est de sa faute. Hier, après le nul face aux Dogues, il a déclaré qu'à force de faire travailler tactiquement ses joueurs, il avait fini par les brider.

"Ça les bloque un peu"

"On a eu un côté scolaire, c'est le mot, et là-dessus, je pense que nos méthodes d'entraînement ont peut-être trop changé depuis le début de saison, et qu'on manque un peu de fraîcheur et de liberté dans notre jeu. On fait beaucoup de travail tactique, plus que les autres années, et peut-être que lorsque les joueurs entrent sur le terrain, leur cerveau est accaparé par ce qu'ils doivent faire et dans certaines situations, ça les bloque un peu."

💬 "On a trop laissé le contrôle du jeu à cette équipe."



Les mots de 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 après #SRFCLOSC. 👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 16, 2023

Podcast Men's Up Life