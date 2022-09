Stade Rennais : Genesio a le poison de L1 dans son équipe

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Lovro Majer et maintenant Amine Gouiri… Le Stade Rennais compte dans son équipe plusieurs joueurs de renom. Mais cette saison, un nouveau membre des Rouge et Noir se démarque en réalisant un gros début de saison avec les Bretons. Pour le plus grand plaisir de Bruno Génésio.

En effet, Baptiste Santamaria, d'ailleurs buteur contre Troyes le week-end dernier, est le joueur de Ligue 1 qui a récupéré le plus de ballons depuis le début de saison, avec 83 ballons grattés, selon les chiffres de DATA’ Foot. Un véritable plus pour le Stade Rennais de Bruno Génésio.