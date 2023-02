Stade Rennais : Genesio a mis le doigt sur le mal qui ronge son équipe

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le 15 janvier, le Stade Rennais avait sorti une prestation haut de gamme pour venir à bout du PSG (1-0) au Roazhon Park. Mais un mois plus tard, l'euphorie née ce soir-là est retombée. Eliminés de la Coupe de France à Marseille (0-1), battus trois fois lors des quatre derniers matches de Ligue 1, les Bretons ont vu les trois premières places s'éloigner et la crise couver. Mais en conférence de presse ce mercredi, à la veille du playoff aller d'Europa League à Varsovie contre le Chakhtar Donetsk, l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a expliqué savoir ce qui cloche dans son équipe.

"D'abord, pour gagner un match de haut niveau, il y a des fondamentaux qui sont l'engagement, les duels, l'intensité qu'on met dans les matches, et qu'on a un peu perdus ces derniers temps. Et donc on a beaucoup montré les manques qu'on a eus à Toulouse, beaucoup échangé avec les joueurs, car j'ai la chance d'avoir un groupe réceptif, mais je pense qu'on a les moyens de retrouver notre état d'esprit d'abord, et nos qualités ensuite, et il n'y a rien de mieux qu'une autre compétition que le Championnat pour se fédérer autour d'un objectif comme la Ligue Europa."