Stade Rennais : Genesio a mis les Rouge et Noir au niveau de l'OM et du PSG

Cet après-midi, le Stade Rennais reçoit le RC Strasbourg de Julien Fournier. L'émotion sera forcément à son comble pour l'entraîneur des Alsaciens, qui était encore sur le banc breton en début d'année. Mais, comme l'explique L'Equipe du jour, épuisé par la pression qu'il s'imposait, le fils de Guy a fini par jeter l'éponge. Et être remplacé par Bruno Genesio le 4 mars.

L'ancien Lyonnais réalise un excellent travail chez les Rouge et Noir. L'une de ses premières missions a été de refaire du Roazhon Park un stade craint par les adversaires. Et ça a marché puisqu'Opta révèle que depuis début mars, Rennes a remporté 7 matches à domicile, seuls l'OM et le PSG faisant mieux sur cette période (8 chacun). On peut donc imaginer que son équipe va gâcher les retrouvailles entre Stéphan et l'ancien stade de la Route-de-Lorient.

La une du journal L'Équipe du dimanche 24 octobre.



