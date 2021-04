Stade Rennais : Genesio a mis une pile à Camavinga

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Dans leurs analyses des performances des joueurs, les supporters comme les journalistes ont trop souvent tendance à oublier que cette saison 2020/21 a été celle des cadences infernales. Déjà chargé, le calendrier est devenu complètement dingue pour les internationaux, contraints de jouer tous les deux depuis le mois de septembre. Pour sa deuxième saison pleine au plus haut niveau, un jeune joueur comme Eduardo Camavinga a ainsi dû digérer ce rythme effréné sans parler de sa découverte de la Champions League. On peut donc comprendre que son rendement s'en soit ressenti.

"Rayonnant au milieu de terrain"

Mais depuis son arrivée début mars, Bruno Genesio a réussi à redonner des jambes et du rythme à son prodige. En témoigne sa prestation XXL contre Dijon (5-1) dimanche, au cours de laquelle il a d'ailleurs été passeur décisif sur le deuxième but des siens.. Prestation qui a d'ailleurs valu à Camavinga un 7 dans France Football, accompagné de ce commentaire :

« Rayonnant au milieu de terrain lors du large succès rennais face à Dijon (5-1), Eduardo Camavinga a rappelé à tout le monde ce pour quoi il est arrivé aussi jeune dans le groupe France. L'international de 18 ans a été crédité d'un 7 dans nos colonnes pour sa prestation. Une bonne note qui est venue récompenser entre autres sa générosité et sa passe décisive sur le second but des Bretons (71e). Le milieu de terrain a fait un appel tranchant dans le dos de la défense avant de glisser le ballon astucieusement en retrait pour Terrier. »