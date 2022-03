Stade Rennais : Genesio a pris une décision radicale avant l’OL, Aulas est galvanisé

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Il n’y a pas eu de miracle hier pour le Stade Rennais, battu à Leicester en 8es de finale aller de la Ligue Europa Conférence (0-2). Si le club breton semble avoir été victime de l’arbitrage, Bruno Genesio a aussi sa part de responsabilité qu’il assume avant de se déplacer à Lyon dimanche en L1 (17h).

« Ce sont des erreurs de gamins, de juniors, de débutants, qu’on répète, donc j’assume ma part de responsabilité et je vais remédier à cela avec un autre comportement dans les jours à venir, a-t-il prévenu en conférence de presse. Quand on a la possibilité de garder le ballon, qu’on prend un but dans ces conditions, c’est regrettable. On a pourtant réussi de bonnes choses dans le jeu. Mais, dans le foot, il faut être efficace dans les deux surfaces. Il reste un match retour. On a montré qu'on est capable de leur marquer des buts, de leur poser des problèmes, on aura notre public. On va préparer ça dès la fin du match contre Lyon. »

Du côté de l’OL, justement, la brillante victoire à Porto mercredi en 8es de finale aller de la Ligue Europa (1-0) a été troublée par l’annonce de la prise de distance des deux actionnaires. Jean-Michel Aulas ne se sent pas menacé pour autant dans ses prérogatives. « Même si le timing de l’annonce des deux actionnaires semble avoir surpris même en interne, le feu n’est pas dans la maison, assure Le Progrès. Jean-Michel Aulas aurait reçu beaucoup de messages de soutien en 24 heures. »