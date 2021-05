Stade Rennais : Genesio a trouvé son talisman

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

L'arrivée de Bruno Génésio en lieu et place de Julien Stephan a eu le mérite de bouleverser la dynamique du Stade Rennais ! En difficulté en championnat sous les ordres du fils de Guy Stephan, le club breton a finalement retrouvé des couleurs sous la houlette de l'ancien technicien lyonnais. Certains joueurs sont d'ailleurs transfigurés depuis la prise de fonction du Tricolore.

C'est notamment le cas de Martin Terrier, brillant et indispensable ces dernières semaines. La relation entre l'attaquant et Bruno Génésio est particulière et cela s'en ressent sur les statistiques. 14 des 23 buts de l'ancien lyonnais en Ligue 1 ont été inscrits sous les ordres de l'actuel entraineur breton. Le talisman de Bruno Génésio, c'est bien lui.

Bruno Genesio 🤝 Martin Terrier #ASMSRFC pic.twitter.com/1yKJ6A1GWJ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2021