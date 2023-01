Stade Rennais : Genesio allume ses joueurs après Lorient et annonce des changements

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Mine de rien, le Stade Rennais vient d’enchaîner trois défaites d’affilée à l’extérieur, en perdant hier soir à Lorient (1-2). Malmenés par des Merlus mieux organisés, les hommes de Bruno Genesio ont hypothéqué leurs chances de terminer sur le podium de Ligue 1 en fin de saison.

« En première période, on n’a rien fait ensemble, s’est désolé le coach du SRFC en conférence de presse. On a débuté comme des touristes avec des pertes de balle dans l’axe. On est venus s’empêtrer plein axe, leur donner des balles pour contre-attaquer, avec un manque de justesse technique. »

Avant la réception du RC Strasbourg au Roazhon Park (mercredi, 21h), Genesio a annoncé des changements d’hommes. « Le premier responsable, c’est moi, a-t-il expliqué remonté. Je ferai ce qu’il faut pour que ça change. Quand on a des ambitions comme les nôtres, on ne peut pas se permettre de jouer quarante-cinq minutes comme on l’a fait. »