Stade Rennais : Génésio ne laisse pas le statut de favori à l'OM et recadre un journaliste sur Sampaoli

Le point médical

"Pour la première fois depuis le début de la saison, je pense, on est au complet. Loïc Badé et Kamaldeen Sulemana seront sûrement dans le groupe demain. Tout le monde est à disposition.

Le retour de suspension d'Aguerd

"C’est une très bonne nouvelle, car son absence a été pénalisante à chaque fois, il apporte une sérénité à tout le monde, et ça va me permettre de pouvoir mettre plus de muscle au milieu de terrain."

L'OM

"Il faut gagner samedi pour se rapprocher de l'OM et mettre la pression sur eux. Ce qui nous est arrivé mercredi à Nantes peut aussi arriver aux autres équipes sur les deux derniers matchs. On va affronter une très bonne équipe de Marseille, qui est très performante à l’extérieur. Il faudra sortir un match exceptionnel comme on l’a déjà fait cette saison contre Paris (2-0) et Lyon (4-1)."

Marseille favori ?

"On est la meilleure équipe à domicile, eux sont la meilleure équipe à l'extérieur, donc pour moi c'est match très équilibré au départ. Je crois en mon équipe. L'OM est une équipe que je respecte beaucoup, je suis allé à les voir à Lorient, ils m'ont laissé une très belle impression, mais je sais qu’on a les armes pour les battre."

Les choix farfelus de Sampaoli

"Non ce n'est pas farfelu, au contraire, c’est bien réfléchi ce qu’il fait. A Lorient, j'ai vu qu'il a évolué avec un système hybride, il y a beaucoup de permutations entres les joueurs. Certains sont très importants, comme Mattéo Guendouzi qui a une grosse influence dans le jeu. C'est une équipe qui est difficile à jouer car elle est efficace en attaque et en défense, et surtout, elle évolue avec beaucoup de calme dans son jeu."

