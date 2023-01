Stade Rennais : Genesio annonce quatre absents pour le PSG et fait une demande à Galtier pour Mbappé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le point médical

"Xeka est à l’infirmerie, Baptiste Santamaria jouera cet après-midi (samedi) avec la réserve mais il n’est pas dans le groupe pour demain (dimanche). Warmed Omari et Benjamin Bourigeaud sont absents."

Xeka

"On attend encore différents avis pour savoir si il aura besoin d’une intervention ou pas. Son indisponibilité dépendra de cette décision. Blessure sérieuse ? Oui."

La défaite face à Clermont est-elle digérée ?

"Oui il faut. Le lendemain on a toujours l’impression d’avoir pris un 33 tonnes de pleine face. Après notre job c’est de repartir, trouver les solutions, faire les bons choix pour rebondir. C’est le plus important. Digérer ce n’est pas le mot, mais je suis reparti dès le lendemain avec l’intention de corriger certaines choses et de montrer un visage qu’on a l’habitude de montrer à domicile."

Le choc face au PSG

"C’est bien d’accueillir une grande équipe ici. C’est une motivation supplémentaire et je pense que ça va nous permettre de nous resserrer encore plus."

Le PSG

On ne va pas se renier. Il faut être lucide. On a en face de nous la meilleure équipe du championnat, le meilleur joueur du championnat et les meilleures individualités du championnat. Il faut être intelligent, être capable de bien défendre. On a aussi dans l’esprit de jouer notre jeu. On jouera pour gagner. Je préfère perdre 1-0 en essayant de gagner. On a aussi l’appui de notre public. Ce sera très important pour nous demain soir. Lorsqu’on l’a déjà fait (gagner contre Paris), ça donne de la confiance, l’envie de le refaire, mais ça sera un match complètement différent de celui de l’année dernière je pense."

Mbappé

"Si Christophe Galtier est fair play, comme on a deux joueurs importants absents, il devrait se passer de deux joueurs importants normalement. C’est ce qu’il va faire je pense."

Comment stopper Mbappé ?

"C’est un joueur tellement imprévisible et exceptionnel que c’est très difficile. On sait que jouer contre eux il faut être à 150% et avoir un peu de réussite pour faire un résultat. Lens l’a fait mais dans un contexte un peu différent. Monaco l’a fait. À nous de inspirer de ces expériences là, et faire le maximum."

Galtier

"J’ai beaucoup de respect pour son parcours. C’est pour moi le meilleur entraineur français sur la durée, sur ce qu’il a fait à St-Etienne, à Lille, ce qu’il est en train de faire avec le PSG. C’est quelqu’un avec qui je m’entends bien aussi en dehors de l’aspect professionnel. Un modèle ? Je n’ai pas de plan de carrière mais c’est vrai qu’on a des profils qui se ressemblent un peu. Même si lui a beaucoup plus d’expérience que moi, il a commencé beaucoup plus tôt. Il a été adjoint, il est passé numéro 1 puis il a grandi petit à petit de par les expériences. Dans chaque club où il est allé, il a rempli les objectifs et même fait mieux que ça. J’espère faire la même chose."

